/642255/الأهلي-يتسبب-في-تغريم-مجلس-إدارة-الترجي-التونسي-وإيقاف-حضور-الجماهير-تفاصيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن العقوبات المقررة على نادي الترجي التونسي، وذلك بسبب الشغب الذي افتعله جماهير الفريق التونسي أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويعرض دوت الخليج العقوبات التي اتخذها الكاف ضد الترجي:

عقوبات الاتحاد الإفريقي للترجي التونسي

- قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حرمان فريق الترجي التونسي من حضور جماهيره لمباراتين على أرضه.

- بالإضافة إلى اتخاذ إيقاف حضور جماهير الفريق لمدة مبارتيين أخرتين، مع إيقاف التنفيذ، في حالة تكرار أحداث شغب مشابهة خلال عامين.

- تغريم مجلس إدارة الفريق مبلغ مالي قدره 60 ألف دولار.

ويعرض دوت الخليج مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

1- دور المجموعات

ضمت مجموعة الأهلي كل من: سونيديب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب والمريخ السوداني، وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمقابلة سونيديب، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 5/0 بمجموع مبارتي الذهاب والعودة، وجاء ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات كالتالي:

المركز الأول: سيمبا التنزاني برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث: فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع: المريخ السوداني برصيد 2 نقاط.

2- دور ربع النهائي

التقى الأهلي مع فريق صن دوانز في ربع نهائي البطولة، واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0، ثم تعادل الفريقين في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

3- دور نصف النهائي تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

4- نهائي البطولة

التقى المارد الأحمر مع فريق كايزر تشيفز في نهائي البطولة، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3/0، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط، واستطاع لاعبي الأهلي تسجيل ثلاثية نظيفة في الشوط الثاني من المباراة.