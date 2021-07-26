 تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب بوفد المينى فوتبول

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول "كرة القدم المصغرة" وذلك لبحث دعم الااتحاد فى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة المينى فوتبول.





وهنأ الدكتور محمود حسين، خلال اللقاء رئيس اتحاد المينى فوتبول، بمناسبة حصول المنتخب القومى لكرة المينى فوتبول على بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذى حقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير.

وأكد رئيس لجنة الشباب، إن الاتحاد المصرى لكرة المينى فوتبول حقق إنجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام، لافتا إلى أن الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد فى نشر اللعبة فى مختلف محافظات الجمهورية فى فترة زمنية قصيرة.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومى للمينى فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها فى أوكرانيا.

وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب، لتقديم دعم مالى لمنتخب المينى فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق بعد فوزهم ببطولة إفريقيا وكذلك صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفنى.

وشدد رئيس لجنة الشباب على حرص مجلس النواب، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا، فى مختلف المحافل الدولية لافتًا إلى أنه سيسعى بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة فى مصر.

من جانبه وجه أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصرى لكرة المنى فوتبول، الشكر لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على دعمه المستمر للاتحاد، مشيرًا إلى أنه نجح فى وقت قصير فى وجود إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية، وتم إطلاق الدورى فى 27 محافظة.

وأوضح أن أول مباراة لدورى المينى فوتبول فى مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة إفرقيا للمينى فوتبول، مؤكدًا أن كرة المينى فوتبول تمارس حاليا فى حلايب وغير من المناطق الحدودية.

وأوضح رئيس اتحاد المينى فوتبول، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافى للعبة إلا أنه لا يوجد أى متأخرات مالية على الاتحاد، مطالبا فى الوقت ذاته وزراة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على استمراراها.