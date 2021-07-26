 تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب بوفد المينى فوتبول

وهنأ الدكتور محمود حسين، خلال اللقاء رئيس اتحاد المينى فوتبول، بمناسبة حصول المنتخب القومى لكرة المينى فوتبول على بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذى حقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير.
وأكد رئيس لجنة الشباب، إن الاتحاد المصرى لكرة المينى فوتبول حقق إنجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام، لافتا إلى أن الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد فى نشر اللعبة فى مختلف محافظات الجمهورية فى فترة زمنية قصيرة.
وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومى للمينى فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها فى أوكرانيا.
وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب، لتقديم دعم مالى لمنتخب المينى فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق بعد فوزهم ببطولة إفريقيا وكذلك صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفنى.
وشدد رئيس لجنة الشباب على حرص مجلس النواب، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا، فى مختلف المحافل الدولية لافتًا إلى أنه سيسعى بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة فى مصر.
من جانبه وجه أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصرى لكرة المنى فوتبول، الشكر لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على دعمه المستمر للاتحاد، مشيرًا إلى أنه نجح فى وقت قصير فى وجود إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية، وتم إطلاق الدورى فى 27 محافظة.
وأوضح أن أول مباراة لدورى المينى فوتبول فى مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة إفرقيا للمينى فوتبول، مؤكدًا أن كرة المينى فوتبول تمارس حاليا فى حلايب وغير من المناطق الحدودية.
وأوضح رئيس اتحاد المينى فوتبول، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافى للعبة إلا أنه لا يوجد أى متأخرات مالية على الاتحاد، مطالبا فى الوقت ذاته وزراة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على استمراراها.
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