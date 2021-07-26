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/642252/اقتصادية-النواب-تستكمل-مناقشة-التأمين-الموحد-وبرلمانى--فى-مافيا-داخل-المنظومة-صور
استكملت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة قانون التأمين الموحد بحضور المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيلة الرقابة المالية .
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
مافيا منظومة التأمين
وقال النائب مجدى الوليلى،عضو اللجنة، أننا نواجه مافيا فى منظومة التأمين، ويتعرض عدد كبير من المستثمرين لمشاكل كثيرة وعديدة وتتحايل الشركات فى دفع قيمة التعويض .
الارصاد الجوية
وأشار النائب أن بعد تغيير المناخ وهطول امطار غزيرة. تضرر كثير من المصنعيين، وعندما طلبوا بقيمة التعويض طلبت منهم هيئة التأمين خطاب من الارصاد بأن الأمطار كانت على شكل سيول، ولكن خطاب الارصاد كان امطار غزيرة ، وبالتالى رفضوا دفع قيمة التعويض .
الوساطة التأمينية
وعلق النائب أحمد سمير أن المادة ١٢٩ ، أثارت جدلا كبيرا ، واعترض الكثيرين من النواب عليها ، و المادة خاصة "بقيد وسطاء التأمين فى سجلات الهيئة لضبط نشاط الوساطة التامينية فى مصر" .
وأكد "سمير" أن القانون يهدف لخدمة للمواطن، ولا يمكن أن يكون القانون مجرد تجميع لعدد من القوانين وفقط .
وطالب النائب مجدى الوليلى، بضرورة أن يكون القانون قوى فى حماية المواطنين، موضحا، ان من أمن العقاب اساء الأدب ، ويجب ان يكون القانون قوى ويحمى المستثمرين خاصة الاجانب لتشجيع الاستثمار .
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن وسطاء التأمين نوعين وسيط تأمين ووسيط إعادة التأمين .
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