صور..زراعه النواب تناقش تحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف

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عقدت لجنةالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم ترعة الراشدية وقال رئيس الإدارة المركزية للري بكفر الشيخ ردا علي طلب إحاطة النائب محمد الصمودي أن هناك إشكالية في هذا الأمر ترعه الراشدية ارتفاع المياة اعلي من ارتفاع نهر النيل كامنسوب مشيرا إلي أن الصحارة تم تطويرها مؤكدا علي أن المشروع محل دراسة . الثروة السمكية وأشار إلي أن وزارة الزراعه والثروة السمكية تقدم دراسه بذلك وتكون دراسه فنية بعد الاتفاق بين وزيري الزراعه والري وتم استلام الدارسة منذ ٢٠ يوم وعرضها علي المراكز البحثية .

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