النائب طارق الخولي لـ دوت الخليج: تونس تنفست من جديد بقرارات الرئيس قيس..وندعم الأشقاء في تونس «فيديو»

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قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تونس تشهد تغيرات كبيرة على الساحة السياسية، موضحا أن الدولة التونسية كشعب وكامة قادرة على الاحتفاظ بهويتها التونسية من الاختطاف من قبل الجماعات الإرهابية التي تسعى للنيل من وحدة تونس.

جاء ذلك تعليقا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان التونسي، مشيرا في تصريحات لـ دوت الخليج أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا لكنها جاءت من أجل حماية الدولة التونسية وللتأكيد على مواجهة القوى والفكر المتطرف والرجعي الذي دائما يودي بالبلاد إلى الهلاك.

تعليق النائب طارق الخولي على قرارات الرئيس التونسي بشأن إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

ووجه النائب طارق الخولي الدعم الكامل للشعب التونسي خلال هذه الفترة الصعبة، مطالبا الصمود والتكاتف من قبل الجميع حتى لا يتم الوقوع والسقوط في براثن الفكر المتطرف والكراهية.

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري