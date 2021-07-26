انجازات لم يحققها اتحادات تأسست من 100 عام .. تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب بوفد " الميني فوتبول "«صور»

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/642245/انجازات-لم-يحققها-اتحادات-تاسست-من-100-عام--تفاصيل-لقاء-رييس-شباب-النواب-بوفد--الميني-فوتبول-صور
استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة " وذلك لبحث دعم الإتحاد فى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.
دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس رياضة النواب بوفد الميني فوتبول
المنتخب القومي للميني فوتبول
وهنأ الدكتور محمود حسين ، خلال اللقاء رئيس اتحاد الميني فوتبول ، بمناسبة حصول المنتخب القومي لكرة الميني فوتبول على بطولة كاس الأمم الأفرقية ، مؤكدا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذى حقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، إن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول حقق انجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام ، لافتا إلي ان الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد فى نشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية فى فترة زمنية قصيرة .
كأس العالم للميني فوتبول
وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومي للميني فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة ، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها فى أوكرانيا .
وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب ، لتقديم دعم مالى لمنتخب الميني فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق بعد فوزهم ببطولة أفريقيا وكذلك صرف مكافأت للاعبين والجهاز الفني. وشدد رئيس لجنة الشباب علي حرص مجلس النواب ، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا ، فى مختلف المحافل الدولية لافتا إلى انه سيسعي بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة فى مصر .
من جانبه وجه أحمد سمير ، رئيس الاتحاد المصري لكرة المني فوتبول ، الشكر لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، على دعمه المستمر للاتحاد مشيرا إلى أنه نجح فى وقت قصير فى وجود إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية ، وتم إطلاق الدورى فى 27 محافظة . وأوضح أن أول مباراة لدورى الميني فوتبول فى مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر ، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة أفرقيا للميني فوتبول مؤكدا أن كرة الميني فوتبول تمارس حاليا فى حلايب وغير من المناطق الحدودية . وأوضح رئيس اتحاد الميني فوتبول ، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافي للعبة إلا انه لا يوجد أى متأخرات مالية على الإتحاد ، مطالبا فى الوزقت ذاته وزراة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على إستمراراها .
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