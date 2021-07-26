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النائبة رشا ابو شقرة تطالب بمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية «صور»

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وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2021 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب 

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البنك الافريقي للتنمية 

وأشارت النائبة رشا ابو شقرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن البنك الأفريقى للتنمية مول مشروعات ضخمة داخل مصر خاصة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبة بمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية لتوطيد العلاقات بينهم، لافتة إلى أن التنمية هى الطريق الأنسب لتعميق العلاقات بين الدول.

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أعضاء لجنة الشئون الافريقية 

كما أعلن أعضاء مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب  موافقتهم على الاتفاقية، وهما النائب رزق جالي نصر الله، وكيل اللجنة، والدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين. .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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