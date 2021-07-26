/642240/رئيس-اتحاد-التايكوندو-نتشرف-بإهداء-ميداليتي-الأولمبياد-للرئيس-السيسي

أكد عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، أن مصر لم تبخل بمتطالبات البعثة المتواجده في طوكيو حالياً، وذلك بعدما تمكن الثنائى هداية ملاك وسيف عيسى من التتويج بالميداليات البرونزية، مشددا فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن جميع أفراد البعثة انتابتهم نوبة من البكاء بعد تتويج الأبطال بالميداليات.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأضاف رئيس اتحاد التايكوندو، أن مصر تستحق أكثر من ذلك خاصة مع الطفرة الرياضية التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأكمل: " عندما يكون رئيس الجمهورية ينزل في الشوارع أمام الشعب ونراه وهو يمارس الرياضة ويفتتح المنشآت ويتواجد فى المحافل الرياضية التى تقام بمصر فأقل شئ من الاتحاد المصرى للتايكوندو أن نتشرف بإهداء الميداليتين للرئيس السيسي".

واستطاع المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو إضافة الميدالية الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التتويج بالميديالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية