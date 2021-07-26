/642242/لمناقشة-آخر-مستجدات-الأوضاع-فى-المنطقة-الرئيس-السيسي-يستقبل-وزير-الخارجية-الأردني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.

دوت الخليج الرئيس السيسي يهنئ رئيس ليبيريا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد بعث اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس ليبيريا جورج مناويل، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس المالديف إبراهيم محمد صليح، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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