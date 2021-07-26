البداية 9 أكتوبر.. الأعلى للجامعات يعلن الجدول الزمنى للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - رحب د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الجامعة، ونقل سيادته تحيات وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر للمجلس وأعضاءه، موضحًا التطور الذى شهدته الجامعة على مستوى المناهج التعليمية والتحول الرقمى وتقدم الجامعة فى التصنيفات المحلية والدولية، ومشاركة جامعة الأزهر مع الجامعات المصرية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمبادرات التى تستهدف توفير حياة كريمة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وجه المجلس الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وأسرة جامعة الأزهر، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس الشكر للدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، على دورهما فى قيادة الجامعتين خلال الفترة الماضية، وإسهامهما البارز فى خدمة قضايا التنمية بمحافظتى سوهاج والفيوم.

شدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على سُرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسى، وبدء الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وقيام الجامعات خلال العُطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات.

أكد الوزير ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل فى إجراء الاختبارات.

وجه الوزير بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة فى التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالجامعات، والذى سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير بتفعيل تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسى القادم.

وافق المجلس على الجدول الزمنى للعام الدراسى القادم 2021/2022، والذى يبدأ السبت 9 أكتوبر، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهى فى 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

استعرض المجلس التعديل الذى أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضى بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

استمع المجلس إلى عرض تفصيلى بشأن مشروعات الجامعات الأهلية وكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالجامعات الحكومية وفقًا للجداول الزمنية المُحددة لها مُسبقًا.

وافق المجلس على الإجراءات التى تتخذها الجامعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، وذلك من خلال تقديم الجامعات لكافة التسهيلات التى يحتاجها الجانب السودانى.

أكد المجلس على ضرورة أن يُراعى فى إنشاء كافة المبانى الجديدة وكذلك تعديل المنشآت القائمة بالجامعات المصرية بما يُلبى احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة.

أحيط المجلس علمًا بطلب جامعة الإسكندرية لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، بهدف توفير برامج دراسية جديدة تراعى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى فى التخصصات الجديدة التى تتماشى مع وظائف المستقبل.

وافق المجلس على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعى 2021/2022:

كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادى.

كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادى فى الغردقة.

كلية طب الأسنان جامعة المنوفية.

كلية العلاج الطبيعى جامعة السويس.

كلية الألسن جامعة الفيوم.

المعهد العالى للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بنى سويف.

وافق المجلس على إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعى 2021/2022، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعضوية كل من رؤساء جامعات (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنوفية، المنيا)، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومسئول التنسيق الإلكترونى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والتجارية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعى 2021/2022.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعى 2021/2022.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهى كليات (الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، الجامعات التكنولوجية، والتربية النوعية "شعبة المسرح التربوى – التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية"، التمريض "كليات والمعاهد الفنية للتمريض"، السياحة والفنادق)، وذلك للعام الجامعى 2021/2022.

وافق المجلس على تخصيص عدد من المِنح الدراسية بالجامعات الحكومية، لخريجى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك بكليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطرى، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات)، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (93 مكرر 2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتى تتضمن شروط الحصول على الدرجات العلمية التى تمنحها كليات التربية النوعية ورياض الأطفال.

وافق المجلس على مُقترحات لجنة قطاع طب الأسنان، لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان، التى وصل عددها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إلى نحو 40 كلية.

وعلى هامش اجتماع المجلس، افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه د. محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وحدة التحكم والمراقبة بالجامعة التى تهدف إلى متابعة سير انتظام الدراسة بكافة الكليات، وكذلك افتتاح وحدة البيانات التى ستتمكن الجامعة من خلالها بتقديم المحاضرات للطلاب أونلاين وعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمى.