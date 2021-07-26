ويأتى ذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها سفارة مصر فى لاهاى مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار فى تصريح له اليوم - إن هذا التمثال كان معروضا للبيع فى المعرض الأوروبى السنوى للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا، والذى تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.
وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن "نى كاو بتاح" واقفا واضع ذراعيه بجانبه، ويرتدى نقبة قصيرة، كما حُفر على ذراعه الأيمن اسم الكاهن.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية سلمت اليوم الإثنين القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.
وفى هذا الصدد، أعربت وزارتا السياحة والآثار والخارجية عن جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة مصر فى لاهاى لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تسترد قطعة أثرية قبل بيعها بهولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.