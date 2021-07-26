مصر تسترد قطعة أثرية قبل بيعها بهولندا

جدة - نرمين السيد - نجحت وزارتا السياحة والآثار والخارجية فى استرداد تمثال فاقد الأرجل للكاهن "نى كاو بتاح" من عصر الدولة القديمة من هولندا، وذلك فى إطار الجهود المصرية المتواصلة لاستعادة الآثار المهربة بالخارج.





ويأتى ذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها سفارة مصر فى لاهاى مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار فى تصريح له اليوم - إن هذا التمثال كان معروضا للبيع فى المعرض الأوروبى السنوى للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا، والذى تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.

وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن "نى كاو بتاح" واقفا واضع ذراعيه بجانبه، ويرتدى نقبة قصيرة، كما حُفر على ذراعه الأيمن اسم الكاهن.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية سلمت اليوم الإثنين القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.

وفى هذا الصدد، أعربت وزارتا السياحة والآثار والخارجية عن جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة مصر فى لاهاى لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى.