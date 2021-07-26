صور.. الغضبان: انتظام سير العمل بميناء بورسعيد البرى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن انتظام سير العمل داخل الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبا ونقل وسائل النقل الجماعى وعربات الأجرة بين المحافظات إلى الميناء البرى.





وتابع الغضبان تقديم الخدمات للمواطنين بالميناء البرى، مشددا على تقديم خدمة مميزة تليق بمستوى تنفيذ الميناء البرى، والذى صمم على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الفترة المقبلة ستشهد نقل موقف دمياط إلى الميناء البرى الجديد، لافتا أن الموقف الجديد بحى الضواحى سيشمل جميع وسائل النقل الداخلى بين المحافظات، وتم تنفيذ الميناء بسعة كبيرة تشمل جميع وسائل النقل بين المحافظات ويوفر خدمات شركات "السوبر جيت ، وشرق وغرب الدلتا وجوباص، وسيارات الأجرة بين المحافظات". وأشار محافظ بورسعيد أن المحافظة رصدت آراء المواطنين حول الميناء البرى الجديد، وحقق الميناء البرى الجديد إشادة واسعة من جموع المواطنين المسافرين عبر الميناء، وأعربو عن فخرهم بتصميم الموقف الجديد والذى يحقق الانسابية، وسهولة الحركة، كما يوفر معايير السلامة والأمان، وأكدوا أن الموقف الجديد يتمتع بمساحات مناسبة للمواطنين ووسائل النقل الجماعى وهو مالم يتحقق فى الموقف القديم، كما أكدو أن الميناء البرى واجهة حضارية مميزة لبورسعيد أمام زائريها من المحافظات الأخرى.

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