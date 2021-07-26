النائب حسانين توفيق لـ دوت الخليج: الأحداث بتونس انتصار على أعداء الإنسانية

جدة - نرمين السيد - قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن تطورات الأحداث فى تونس تؤكد علو أن الشعوب تنتفض دائما ضد أعداء الإنسانية، وتنتصر حتما، إذ أن القاعدة الكونية تؤكد استحالة صلاح عمل المفسدين، وهو ما ترجمته قرارات الرئيس التونسى قيس بن السعيد والتضامن الكبير من الشعب التونسى له ودعمه.





وعلق توفيق على تطورات الأوضاع فى تونس، وصدور قرارات جديدة من الرئيس التونسى قيس بن السعيد، بتجميد عمل مجلس النواب الذى يسيطر عليه تنظيم الإخوان.. قائلاً: "هذه الأوضاع تمثل انتصار جديد للشعوب فى المنطقة العربية على الجماعة الإرهابية وأفكارها المتطرفه التى تعمل دائمًا على الاستئثار بالحكم، وضياع هوية الدول التى تتواجد بها من أجل فرض نفوذهم وأفكارهم التى تحقق أغراضهم وأفكارهم فقط". ولفت عضو مجلس الشيوخ، وأضاف توفيق، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إلى أن مثل هذه التحركات تؤكد عمق رؤية القيادة المصرية تجاه تنظيم الإخوان، بعد ثورة 30 يونيو التى خرج فيها الشعب المصرى رافضًا لوجود تنظيم الإخوان الذى كان يسعى لاستهداف الدولة المصرية وطمس هويتها، مشيرًا إلى أن تونس تصحح المسار والمقبل فيها سيكون أفضل بلاشك خصوصًا بعد أن تحقق الانتصار الكامل على تنظيم الإخوان.

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