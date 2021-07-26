زوج طالبة الثانوية الأزهرية يعلق على نقلها من الامتحان إلى المستشفى للولادة

جدة - نرمين السيد - علق"جلال محمدى" مهندس مدنى مقيم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية على نقل زوجته "هاجر" 19 عاما، طالبة بالثانوية الأزهرية، إلى مستشفى بلبيس المركزى بعد شعورها بحالة إعياء أثناء أدئها امتحان مادة التاريخ بلجنة الامتحان، بمدرسة عاطف السادات الابتدائية فى بلبيس، واعتقدها بشعورها بـ "طلق ولادة" .





وقال "جلال" إن زوجته محتجزة حاليا فى المستشفى وسيقرر الأطباء خلال الساعات القادمة ما إذا كانت ستجرى لها عملية ولادة أم سيتم الانتظار عدة أيام أخرى، لافتا إلى أنها حامل فى بداية شهرها التاسع.

وأوضح أن زوجته تبلغ من العمر 19 عاما وتزوجها عندما تجاوز عمرها 18 عاما، وهو السن القانونى المسموح فيه بالزواج، نافيا ما تردد بشأن أن عمرها 18 عاما.

ولفت إلى أنه يكبر زوحته بـ 6 سنوات ويعمل كمهندس مدنى، مضيفا أنها ستكمل تعليمها الجامعى بعد إنهاء مرحلة الثانوية الأزهرية.

وكان مستشفى بلبيس المركزى اسقبل الطالبة "هاجر صلاح أبو العزم" إثر شعورها بألم وأعراض ولادة مبكرة أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية فى المرحلة الثانوية الأزهرية، بعد نقلها من لجنة الامتحان إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.