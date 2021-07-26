/642234/تعرف-على-الخريطة-الزمنية-للعام-الدراسي-٢٠٢١-٢٠٢٢-لجميع-المراحل-الدراسية

دوت الخليج يرصد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي

حيث يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً. تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. تبدأ إجازة نصف العام من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

موعد امتحانات نهاية العام الجديد

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢. تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. نتمنى لجميع الطلاب عاماً دراسياً مميزاً مليئاً بالتعلم والإنجازات بإذن الله.