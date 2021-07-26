/642226/في-ظروف-غامضة--تفحم-سيارة-ملاكي-مرسيدس-في-الغربية

شهد طريق شارع أبو النور التابع لدائرة قسم ثان المحلة في الغربية، اليوم الإثنين تفحم سياره ملاكى، وكان احد الأشخاص قد لاحظ إندلاع حريق فى سيارة ملاكي مرسيدس دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل تفحهم سيارة ملاكي « مرسيدس» بشارع ابو النور

حريق هائل داخل سيارة مرسيدس

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل سيارة ملاكي «مرسيدس احمر اللون»، علي الطريق، أمام دورن الشركة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وعدد 2 سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح، وأتضح من المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحريق.

حريق مطبعة الأموال في البنك المركزي

وفي سياق أخر نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول إندلاع حريق بأحد مباني مطبعة «الأموال» التابعة للبنك المركزي المصري والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفرض الانضباط خلال فترة العيد.