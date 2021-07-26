/642225/وزير-الرياضة-يهنيء-هداية-ملاك-وسيف-عيسي-بالفوز-ببرونزيتين-التايكوندو-بأولمبياد-طوكيو

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.

ويسرصد دوت الخليج أخر أخبار البعثة المصرية المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.

حضور وزير الشباب والرياضة

وحرص وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية علي حضور منافسات التايكوندو ومؤازرة اللاعبين المصريين وحثهم علي الفوز وتقديم أفضل اداء لهم.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن اللاعبين سيف عيسي وهداية ملاك شرفوا مصر بادائهم المميز الذي قدموه واحرازهم لميداليتين برونزيتين في اكبر محفل رياضي، مشيرًا اننا ننتظر انجازات أخري في عدد من المنافسات بدورة الألعاب الاولمبية الأيام المقبلة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية