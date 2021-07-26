/642222/مصدر-أمني-يكشف-حقيقة-التعدي-على-سيدة--بسلاح-أبيض-على-كوبري-مشاه-في-الجيزة

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن سيدة تعرضت للسرقة على كوبري المشاة في منطقة حسن محمد في شارع ضياء بالجيزة، وعندما اعترضت المتهم، قام بالتعدي عليها بعدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة».

دوت الخليج يكشف تفاصيل التعدي على سيدة أعلى كوبري مشاه في الجيزة

وأوضح المصدر الأمنى في تصريحات خاصةلـ« دوت الخليج »:« أن المتهم استغل سير السيدة بمفردها على كوبري المشاة، وحاول خطف حقيبتها الخاصة بها، ولكن تشبثت السيدة بها بقوة، فلم ينجح في سرقتها فأخرج على أثرها سلاح أبيض «مطواة» وتعدى عليها».

وأكمل المصدر أيضًا:«أنه تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بالجيزة، وجار تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم».

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيسبوك

وفي سياق أخر كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» يتضمن تضرر شخص عجوز من نجله، مدعياً تعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته وصدور حكم قضائي نهائي ضده، ومؤخراً احتجزه بغرفة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المعنيين بمقطع الفيديو، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة المذكورين، وتم التقابل مع الشاكي، وأتضح عدم احتجازه، وبسؤاله قرر تضرره من ابنه لتعديه عليه بالضرب وإساءة معاملته، وأن المشكو في حقه حصل ضده على حكم قضائي في قضية، وعارض في الحكم الصادر ضده لجلسة 4/9/2021 .

وباستدعاء المشكو في حقه، قرر بوجود مشاكل بينه وبين والده بعد وفاة والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.