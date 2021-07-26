/642230/بعد-تتويجه-بالبرونزية-من-هو-سيف-عيسى-صاحب-إنجاز-أولمبياد-طوكيو-2020

استطاع المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو إضافة الميدالية الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التتويج بالميديالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أهم المعلومات حول سيف عيسى:

أولا: مشوار منافساته في أولمبياد طوكيو 2020

بدأ سيف عيسى أولى منافساته في أولمبياد طوكيو 2020، عندما اكتسح الأسترالي جاك مارتون في دور الـ 16 من البطولة، بنتيجة 11/1، ليتأهل البطل المصري إلى الدور ربع النهائي.

والتقى مع الإيطالي سيمون أليسيو في الدور ربع النهائي، وتمكن البطل المصري من الفوز بنتيجة 6/5، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تعرض للهزيمة على الروسي خرامتكوف في الدور نصف النهائي بنتيجة 13/1، ليتبقى له الأمل في المنافسة على الميدالية البرونزية.

تمكن البطل المصري سيف عيسى من التغلب على نظيره النرويجي ريتشارد أوردمان، بنتيجة 12/4، وتوج بالميدالية البرونزية.

ثانيا: أبرز المعلومات عن البطل المصري سيف عيسى

- ولد سيف عيسى في 15 من شهر يونيو 1998، واستطاع تحقيق العديد من الألقاب بعد التحاقة بنادي الصيد، وهيمن على البطولات الإفريقية، بالإضافة إلى فوزه ببطولات عالمية.

- توج سيف عيسى بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا التي أقيمة بمدية الرباط بالمغرب، وتأهل من خلالها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

- توج سيف عيسى 5 مرات بلقب بطولات الجائزة الكبرى، كما فاز ببطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق، بالإضافة إلى فوزه 5 مرات ببطولة أفريقيا وغيرها.

- توج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الصيفية للشباب، التي أقيمت في الصين عام 2014.

- فاز على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية عام 2015.

- حصل على لقب بطولة العالم العسكرية، وكأس العالم للفرق، وبطولة إفريقيا.

- واستطاع البطل المصري التتويج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالإضافة إلى ذهبية كأس العالم للفرق.

- حصل البطل المصري سيف عيسى على 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى، و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، بالإضافة غلى حصوله على 4 أوسمة جمهورية.

- وفي عام 2017 تمكن بطل مصر في التايكوندو تصدر التصنيف العالمي للتايكوندو.

- أما في 2018 احتل المركز الرابع في التصنيف الأولمبي، بينما يحتل الأن المركز السابع.

المشاكل التي عاني من خلالها

- استغاث سيف عيسى قبل إنطلاق أولمبياد طوكيو للحصول على راعي رسمي، حتى يتمكن من قيام المعسكرات الخارجية.

- عانى سيف عيسى من عدم خوض أي معسكر خارجي بسبب الأزمة المالية التي مر بها الاتحادات المصرية بسبب انتشار جائحة كورونا.

-تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة سيف عيسى، وأعلن انضمامه ضمن برنامج الوزارة لرعاية ودعم اللاعبين المتميزين والمتوقع لهم المنافسة في أولمبياد طوكيو، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.