«محظوظ إني قدمت أخر فيلم ليه»أحمد داوود يحي ذكرى وفاة محمد خان

/642220/محظوظ-إني-قدمت-أخر-فيلم-ليهأحمد-داوود-يحي-ذكرى-وفاة-محمد-خان

أحيا الفنان أحمد داوود ذكرى وفاة أحد أبرز وأبدع المخرجين في مصر رغم أنه لم يحمل جنسيتها سوى عامين هو المخرج محمد خان، الذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز 74 عاما.

دوت الخليج يرصد رسالة داوود لمحمد خان في ذكرى رحيله

نشر أحمد داوود صورة تجمعه بأسرة مسلسل «قبل زحمة الصيف»، والذي كان آخر عمل له مع المخرج الراحل محمد خان، وعلق داوود على الصورة قائلا: “كنت محظوظًا بتقديم شخصية جمعة في آخر فيلم لـمحمد خان".

وتابع داود: "الفيلم شارك في الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومتاح الآن على منصة نتفلكس، الله يرحم المخرج الكبير محمد خان، أسألكم الفاتحة”.

نبذة عن الراحل محمد خان

وُلد محمد خان عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ودرس هندسة الديكور قبل أن يتركها لدراسة السينما في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي، وأنهى دراسته عام 1963، وعاد للقاهرة وبدأ مشواره السينمائي، إلا أنه لم يستطع الاستمرار كثيرًا في مصر، فغادر إلى لبنان ليعمل كمُساعد مخرج، قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى في عام 1977، ويستكمل مشواره داخل مصر بفيلم “ضربة شمس”.

وتوالت أفلام "خان" الناجحة مثل “الحريف” و"أيام السادات"، وشارك في كتابة 12 قصة من أكثر من 23 فيلما قام بإخراجه، وكوّن مع بشير الديك، سعيد شيمي، نادية شكري، عاطف أبو الطيب، خيري بشارة، وداود عبد السيد، جماعة سينمائية أطلق عليها جماعة “أفلام الصُحبة”، جمعتها رابطة الصداقة ومُجمل القضايا والهُموم الفنية والثقافية بشكل عام.

أحمد داوود يتألق في مسلسل لعبة النسيان

وكانت أخر أعمال أحمد داود مسلسل “لعبة النسيان” التي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بأخر 6 سنوات من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

مسلسل “لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.