/642214/الميدالية-الثانية-سيف-عيسى-يحصد-برونزية-التايكوندو-في-أولمبياد-طوكيو
نجح بطل التايكوندو المصري سيف عيسى في تحقيق الميدالية الثانية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على النرويجى اندرى اوردمان،في منافسات وزن 80 كجم .
كانت هداية ملاك قد حققت قبل قليل، الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم، بعد فوزها على بطلة أمريكا .
وبذلك يرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 2 برونز .
ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين سيف عيسي أمام النرويجى اندرى اوردمان.
نتيجة جولات المباراة
حسم الدولي المصري سيف عيسي الجولة الأولي في المباراة بنقطتين دون رد على حساب النرويجي أوردمان.
ودخل الجولة الثانية بقوة وختام الجولة بـ 6 نقاط دون رد.
نجح في تحقيق وحصد 12 نقطة في الجولة الثالثة مقابل نقطتين لبطل النرويج.
مسيرة سيف عيسى
وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجي على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 .
وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم.
انطلاق أولمبياد طوكيو
انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد
تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية
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