/642208/نحن-أقسمنا-على-الدفاع-عن-الوطن-الجيش-التونسي-يتصدى-للغنوشى-أمام-البرلمان-ويرفض-دخوله

تصدى أحد العسكريين لمحاولات دخول راشد الغنوشى وعدد من النواب إلى مقر البرلمان التونسي، فجر اليوم، تنفيذًا للقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميع أعماله واختصاصاته.

دوت الخليج

جنود القوات المسلحة التونسية تتصدى للغنوشي وعدد من النواب

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية قد تداولت حوارا بين راشد الغنوشي وأحد الجنود كان يحرس مدخل البرلمان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

"نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن"، كان رد المجند الذى وقف صامدًا لمحاولات الغنوشي للدخول، الذى قال:” "الجيش التونسي هو من دافع عن الثورة وحماها ننتظر منكم ذلك.. أيها الجيش الوطني، حامي الحمى والدين".

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس قيس سعيد، منع الجيش فجر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعددا من نواب حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة من دخول مقراته، مما تسبب في حالة احتقان وحدوث تراشق في محيط البرلمان بين أنصار النهضة وأنصار قيس سعيد وداعمي قراراته، في الوقت الذي وجهت فيه النهضة دعواتها لأنصارها للالتحاق بمقر البرلمان بضاحية باردو، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".