/642207/خلال-ساعات--وزير-الداخلية-يعتمد-حركة-تنقلات-الضباط-لعام-2021

تعلن بعد ساعات وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة لعام 2021، بعد اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للحركة التي تجرى في شهر يوليو من كل سنة، والتي أعدها قطاع شؤون الضباط بوزارة الداخلية، حيث سيتم إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس، وسيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل 2021، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة

مصدر أمنى يكشف الملامح المبدئية لحركة ضباط الشرطة

كان كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أمس الأحد 25 يوليو 2021، الملامح المبدئية لحركة تنقلات ضباط الداخلية لسنة 2021، ويترقبها كافة ضباط قطاعات وإدارات ومديريات أمن وزارة الداخلية، ومن المقرر إصدارها خلال ساعات القادمة .

«الدفعة 1996 و1997»

وجرى ترقية الدفعة 1996 و1997 إلى رتبة عميد والدفعة 2001 و2002 إلى رتبة عقيد و2006 إلى رتبة المقدم و2011 إلى رتبة الرائد و2017 إلى رتبة النقيب.

ومن المقرر فتح باب التظلمات على الحركة فور الإعلان الرسمى عنها من خلال شئون الضباط. وترتكز أبرز محاور الحركة العامة لضباط الشرطة 2021 على استمرار جهود تطوير أدوات وأساليب مكافحة الجريمة بصفة عامة الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.

ترقية عدد كبير من الضباط

وتتبلور أبرز الملامح حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2021، في ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى بالإضافة إلى الترقية والمد في الرتب العليا وترقية ضباط من مختلف الدفعات.

وتتبلور أيضًا ملامح الحركة على نقل وندب مساعدي الوزير فى مختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كافة التحديات الأمنية الحالية.