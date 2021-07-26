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/642205/البرلمان-يقر-رسم-سنوي-لتراخيص-المزارع-السمكية-لا-يتجاوز-2000جنيه
وافق مجلس النواب على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة، إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .
دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة قانون الثروة السمكية
جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم.
ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكون الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه .
وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 الاف جنيه ، حيث كان نص الحكومة 5 الاف جنيه.
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