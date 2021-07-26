هداية ملاك تحقق أول ميدالية لمصر ببرونزية التايكوندو فى أولمبياد طوكيو

أحرزت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد الفوز على بايجى لاعبة أمريكا بنتيجة 17-6

تأتى ميدالية هداية لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية والثانية فى تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية اولنبياد ريو دى جانيرو

وحققت هدايا ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون، لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.

ودخلت البطلة المصرية هداية ملاك أدوار الترضية بعد تأهل لاعبة بريطانيا إلى الدور النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، وتواجه هداية ملاك منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

وكانت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو قد خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز "المصنفة 3 في البطولة"، 13-12 في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك فى الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ 16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.