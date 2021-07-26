السفارة المصرية في موريشيوس تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

أقامت السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، احتفالاً بمقر السفارة المصرية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك بحضور السيد "بريثفيراجسينغ روبين" رئيس جمهورية دولة موريشيوس على رأس مجموعة من كبار المسئولين الموريشيين وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موريشيوس، فضلاً عن أعضاء مجتمع المال والأعمال في موريشيوس وعدد من الصحفيين والإعلاميين، بجانب نخبة من رموز وأعضاء الجالية المصرية.
ألقت السفيرة المصرية خلال الاحتفال كلمة أبرزت فيها أهم ملامح التطور الذي تشهده مصر حالياً على مختلف الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضةً خطط ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والتجارة والاستثمار للنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً كذلك إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام المستثمرين الموريشيين.
هذا وقد تم خلال الاحتفال عرض مواد وأفلام تسجيلية عن ثورة 23 يوليو، وكذلك أهم المدن والمعالم السياحية المصرية، والأعمال الإنشائية التي تشهدها مصر خاصةً في مجال الطرق والكباري والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية. كما تضمن الاحتفال إقامة معرض صغير للوحات للخط العربي، وعرض نماذج للآثار الفرعونية، فضلاً عن فقرات فنية تعبر عن فن الموسيقى والاستعراض في مصر.
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