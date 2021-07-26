البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة الشؤون التشريعية والدستورية

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رىٔيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية بعد مناقشتها بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية.





وجاءت القرارات كالتالى: قرار رىٔيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. قرار رىٔيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2021. قرار رىٔيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

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