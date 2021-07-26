إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على أراض زراعية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية اليومية للتأكد من عدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.





وأكد محافظ الجيزة، فى بيان له اليوم الإثنين، عدم التهاون حيال أى مخالفة تقام وإزالتها على الفور، مشيرًا إلى أنه تم ضبط وإزالة 16 حالة بناء مخالف عقب إجازة عيد الأضحى، من خلال المتابعات الميدانية التى أجرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمراكز.

وأوضح إزالة 5 حالات بناء مخالف بالوحدات المحلية بالبرمبل والصالحية ومنشأة سليمان فى مركز أطفيح بإزالة، تتراوح مساحاتها ما بين 70 إلى 100 و150 م2، وتم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وقام مركز منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء حوائط تتعدى على الطريق العام بقرية الجلاتمة وضبط حالة تعدى بالقيام بصب سقف الدور الأرضى لعقار مخالف يتم إنشاءه على مساحه 135م2 بالوحدة المحلية بأبو غالب وقد تمت إزالته فى المهد ومصادرة المعدات المستخدمة.

كما قام مركز أبو النمرس بإزالة غرف من الطوب الأبيض وأسوار مقامة بالمخالفة تحت أبراج الضغط العالى بمنطقة حوض العشرية بقرية ترسا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية وتكسير سقف على مساحة 80 م2، وتم إقامتهم بدون ترخيص بمنطقة نزلة الأشطر.

وقام مركز الواحات البحرية بإزالة فورية فى المهد لتعدى على أراضى أملاك الدولة بمدينة الباويطى على مساحة 160م2، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمت إزالة حاله تعد فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحه 150 م2 بقرية كفر زهران بمركز البدرشين وإزالة حالتى بناء مخالف لأسوار وبوابات حديدية وغرفتين بالطوب الأبيض فى الوحدة المحلية بالزيدية بمركز أوسيم.

وإزالة حالة تعد على أراض زراعية بالبناء المخالف بالوحدة المحلية ببرنشت بمركز العياط.. كما تمت إزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بقرية غمازة الصغرى بمركز الصف.

وفى حى جنوب الجيزة تم ضبط أعمال بناء أسوار بالمخالفة بعقار بمنطقة المنيب، وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.