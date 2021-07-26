/642201/قيادى-بالوفد-يحذر-من-إنتشار-الإشاعات-ويؤكد-تهدد-الأمن-القومي

حذر المهندس حمدى قوطة ، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، من خطورة أنتشار "الأخبار الكاذبة" لما تتسبب فيه من تهديد للأمن العام وتكدير السلم داخل الدولة، كما حذر من خطورة الاستماع لتلك الأخبار والعمل على تصديقها دون التأكد من مصدرها.

دوت الخليج يرصد ما ذكره لجنة الصناعة بالوفد بشأن تأثير الاخبار الكاذبة على الأمن القومي

الاخبار الكاذبة

وقال المهندس حمدي قوطة في بيان له : "تمثل الشائعات الكاذبة تهديداً كبيراً على الأمن القومي للبلاد لما تتسبب فيه من فرض واختلاق الأحداث غير الحقيقية داخل المجتمع، وساعدت في ذلك مواقع التواصل الإجتماعي خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وما شهدته مصر من أحداث" .

الامن القومي

وشدد قوطة ، على وجوب التعامل مع مروجي الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يقومون بنشر الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام بكل حزم وصرامة شديدة حسبما نصت مواد قانون العقوبات؛ ونوه إلى أن منصات "السوشيال ميديا" شاركت في تشكيل مجموعة من التحديات والتهديدات للأمن القومي، تتمثل في تهديد الاستقرار من خلال نشر الشائعات واختلاق الأحداث وصناعة الأخبار بقصد أو بدون قصد من خلال الممارسة المهنية غير المسؤولة أو التوظيف السياسي المخطط. وأردف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أنه خلال الفترة الماضية ظهرت مشكلات عدة وتهديدات تسببت فيها "الأخبار الكاذبة والشائعات المروجة" من قبل جهات وجماعات إرهابية خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي استهدفت تكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي ونشر الأكاذيب بين أفراد المجتمع من خلال التكنولوجيا الرقمية الحديثة.