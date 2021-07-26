«بفستان مكشوف البطن» عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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دوت الخليج يكشف أحدث إطلالات عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدويهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة صيفية مبهجة برز من خلالها اذ ارتدت فستانًا مكشوف البطن يحمل ألوانًا مبهجة وسط الخضرة وبجانب المياه وحازت تلك الصور على عدد إعجاب عدد كبير من المتابعين.

عبير صبري بالنقاب في فيلم ليلة العيد

طرحت عبير صبري مؤخرا مجموعة من الصور من داخل كواليس تصوير فيلم «ليلة العيد» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليهم قائلة: "فيلم ليلة العيد.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز والمنتج أستاذ أحمد السبكي والمؤلف أحمد عبد الله.. والملكة يسر و سيد رجب ونجلاء بدر.. نجوم كتير".

ظهرت صبري في الصور بملابس الشخصية التي تلعب دور حيث كانت تردي بما يسمى «النقاب» بين عدد كبير من نجوم العمل على رأسهم الفنانة يسرا و ريهام عبد الغفور.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

عبير صبري تتألق في موسى

وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى خلال مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.