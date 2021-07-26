مستقبل وطن بالجيزة يقوم برفع المخلفات وأكوام القمامة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالبدرشين«صور»

/642194/مستقبل-وطن-بالجيزة-يقوم-برفع-المخلفات-وأكوام-القمامة-بالتعاون-مع-الوحدات-المحلية-بالبدرشينصور

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بقيادة شعبان هيكل أمين الحزب بالمركز بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقرية المهندس رأفت دياب رئيس الوحدة المحلية، والعاملين بالوحده، وبالتعاون مع الوحدة الحزبية بالقرية بحملة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بجانبي الطريق وذلك "بكوبري الشافعي، كوبري الوحدة المحلية، كوبري سيدة" وبعض الشوارع الداخلية والخارجية بالقرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نشاطات حزب مستقبل وطن بالجيزة

حزب مستقبل وطن بالجيزة

جاء هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب اشرف رشاد الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ،والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظه والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، وبالتعاون مع نواب الشيوخ النائب عصام هلال، النائب فرج فتحي فرج، ونواب الدائرة النائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان والنائب نادر الخبيري.

تمهيد الشوارع

وصرح هيكل ان الحزب بالمركز مستمر بحملاته لتمهيد وتجريد الشوارع ورفع اكوام القمامة على جانبي الطريق بالقرية، وجميع قرى المركز وذلك لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وكان ذلك بحضور سعد أبو كريم، قطب مرسي، شباب الوحده الحزبية،ويأتي ذلك في اطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدوله المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.