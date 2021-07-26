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مستقبل وطن بالفيوم يقيم دوره تدريبيه لرياده الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة«صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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نظمت أمانة  حزب مستقبل وطن  بمركز طامية  بمحافظة الفيوم ،تحت إشراف الكاتب الصحفي محمود عمر امين حزب مستقبل وطن بطامية، الدوره التدريبيه لبرنامج لرياده الأعمال لشباب الخريجين فى إطار العمل الموقع بين جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر وحزب مستقبل وطن بجهاز  .

دوت الخليج يرصد تفاصيل دورة ريادة الاعمال فى مستقبل وطن بالفيوم 

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دورة ريادة الاعمال 

وذلك في إطار اتفاق العمل المشترك  بين أمانة الحزب بالفيوم  والجهاز  ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام من خلال المدربين مصطفى احمد هلال مدرب معتمد ريادة اعمال، ومي مصطفي عبد الفتاح مدرب معتمد ريادة اعمال، وبحضور ايمان سيد سعد عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، والقائمة بأعمال أمينة المرأة بطامية ،ووائل المصري امين الإعلام و محمد صبحي من الكوادر الحزبية والاستاذ حسين خيرالله من الكوادر الحزبية والأستاذ أحمد مراد من الكوادر الحزبية والاستاذ زياد محارب من أمانة الإعلام.

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مستقبل وطن الفيوم

تم خلال اليوم الأول البداية فى تعريف الهدف من البرنامج والهدف من  التدريب والتأهيل لشباب الخريجين ودور الجهاز معهم   يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب  مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدوله وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب  لمحاربه البطالة وتوفير حياة كريمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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