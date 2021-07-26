«الحرامي2 وشقة6»..أعمال تستقبلها المنصات الإلكترونية خلال شهر أغسطس

/642186/الحرامي2-وشقة6أعمال-تستقبلها-المنصات-الإلكترونية-خلال-شهر-أغسطس

تستقبل المنصات الإكترونية عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الجديد التي تضعها في حالة من الأنتعاش والأذهار ومن المقرر عرض تلك الأعمال خلال شهر أغسطس المقبل.

دوت الخليج يرصد أبرز الأعمال التي من المقرر طرحها في شهر أغسطس على المنصات الإلكترونية

مسلسل «الحرامي2»

يستعد صناع مسلسل «الحرامي2» طرح العمل على منصة منصة شاهد الأصلية في بداية شهر أغسطس المقبل، بعدما أضاف الجزء الأول من العمل نجاحا باهرا للمنصة، وهو بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، رنا رئيس، محمد جمعة، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.

ينتمي مسلسل «الحرامي2» إلى نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات ويتم عرضه على المنصات الرقمية في 10 دقائق فقط لكل حلقة، وتناول الجزء الأول من العمل بشكل كوميدي قصة عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خطط لسرقة الأسرة نفسه في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

مسلسل «شقة 6»

أما عن روبي فتدخل تجربة المنصات الإلكتورنية للمرة الأولى بمسلسلها الجديد «شقة 6» الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، إلا أنه لم يتم عن اليوم المحدد لعرضه، وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبي، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

مسلسل وادي الجن الجزء الثاني على Viu

وتستقبل منصة Viu الإلكترونية الجزء الثاني من مسلسل «وادي الجن» الذي ينتمي لقائمة الأعمال الإلكترونية القصيرة فهو مكون من 7 حلقات فقط، وتدور أحداثه إطار كوميدي تشويقي إذ يعكس قصة مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف.

مسلسل «وادي الجن» بطولة يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، خالد كمال، فراس سعيد، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وآخرين.

ويقدم يوسف عثمان خلال أحداث المسلسل شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.

فيلم الغسالة لأحمد حاتم

لم تقتصر الأعمال المعروضة على المنصات على المسلسلات فقط بل امتدت أيضا للأفلام اذ تستعد منصة Viu لعرض فيلم «الغسالة» في 29 من شهر يوليو الجاري بعد النجاح الساحق الذي حققه في السينمات برغم الإجراءات الإحترازية التي كانت تتبع في ذلك الوقت.

فيلم «الغسالة» من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، شيرين رضا، محمد سلام، وآخرين.