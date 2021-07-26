تفاصيل جديدة في واقعة قتل «رقاصة التجمع »

سقط في قبضة مباحث القاهرة، خلال الساعات الماضية المتهم بقتل راقصة التجمع، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تبلغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالعثور على جثة سيدة أمام اسناسير بأحد العماير كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم، وبجوارها «حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات».

اعترافات تفصيلية

اعترفا المتهم بقتل راقصة التجمع فى القاهرة الجديدة بعد القبض عليه، بعد مرور ساعات قليلة على الجريمة، في أحد الضربات الأمنية الناجحة من ضباط مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

عرفتها عن طريق « فيسبوك»

وقال المتهم أمام جهات التحقيق في واقعة قتل الراقصة: "تعرفت على الراقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، واندلعت خلافات مالية بيننا، فاختمرت في عقلي فكرة استدراجها إلى المنطقة، مكان الجريمة، بأحد العقارات خالى من السكان، سبق لى محاولة استئجار شقة به، بزعم الاتفاق على إقامة حفل فيها ».

وأضاف المتهم أيضًا في اعترفاته أمام رجال مباحث القاهرة: «شكت الراقصة فيا، وحاولت الانصراف، فقاومتها وتعديت عليها بالضرب وخنقتها حتى فارقت الحياة وسقطت جثة هامدة على الأرض، ثم استوليت على مبلغ مالى من شنطتها وهاتفها المحمول وجواز سفرها».

تفاصيل الجريمة

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات اللازمة توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية الراقصة المتوفية في التجمع الأول، وأتضح أنها «راقصة»، تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة في منطقة الزمالك.

باستكمال التحريات اللازمة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أتضح أن المتوفاة كانت بصحبة شخص خلال قدومها للعمارة موقع الجريمة، ونجح رجال المباحث في تحديد تحديده وأنه مقيم في محافظة السويس، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.