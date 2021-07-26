الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور...

موقع بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول» يبحث الطلاب عنها في شهادة الدبلومات الفنية لسنة 2020/2021 من أجل استخراج نتيجة الطلاب برقم الجلوس بعد أن انتهى الطلاب من الاختبارات بكل التخصصات قبل إجازة عيد الأضحي 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 مطمئنة ، وكل طالب حصل على حقه كاملا ، حيث تم تصحيح جميع اجابات الطلاب بشكل يراعي مصلحة الطالب وبدون التقيد بإجابة نموذجية واحدة ، مشيرةً إلى أن المصححين قاموا بـ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وفقا لنموذج اجابة يمتاز بالمرونة في احتساب جميع الاجابات الصحيحة لكل سؤال بدون التقيد بشكل واحد للإجابة.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن الظهور الرسمي للنتيجة «الدبلومات الفنية» تكون نهاية شهر يوليو سنة 2021، فور الانتهاء الكامل من عمليات التجميع وكذلك رصد الدرجات، بكل “الكنترولات” في محافظات الجمهورية.

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