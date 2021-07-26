فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام دين الرحمة بالحيوان والجماد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بيوتيوب، أن المعانى الإنسانية المتعلقة بالرحمة، والرقى، من أصل ديننا الحنيف، وقيمنا، وأخلاقنا، وحضارتنا.

وأشار محمد مختار جمعة، إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم، الذى قال فيه إن "امرأة دخلت النار فى هرة حبستها"، لافتًا إلى الحديث النبوى الذى قال فيه النبى: "بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى، فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، إن لنا فى البهائم أجراً؟، فقال: "فى كل كبدٍ رطبة أجر".