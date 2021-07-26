ضمن «مراكب النجاة».. حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حملة إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.





وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريح اليوم الإثنين، إن محافظة الفيوم هى نقطة البداية لانطلاق هذه الحملة الإعلامية، وهو الأمر الذى كان قد تم الاتفاق عليه خلال زيارة المحافظة نهاية عام 2019 فى ضوء تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المجلس القومى للمرأة.



ووجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على التعاون وتضافر الجهود حتى تؤتى مبادرة "مراكب النجاة" ثمارها وتصل إلى كل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى استمرار التواصل مع باقى المحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية لمتابعة تنفيذ الحملة الإعلامية.

يشار إلى أن محافظة الفيوم بدأت تنفيذ الحملة الإعلامية بنشر ملصقات توعوية على وسائل النقل الأكثر استخدامًا هناك، وهى ملصقات تحمل عبارات توعوية: مثل "ايدنا فى إيدك وسيبك من طوابير الموت" و"خليك سندهم.. ماتفوتهمش لوحدهم" و"حلمك.. مشروع فى بلدك يكبر وتكبر معاه" و"خليك سندى.. ماترميش شقايا فى البحر" و"مشروعك فى بلدك هيكبر معاك.. لا للهجرة غير الشرعية" و"راجع نفسك.. ماترميش نفسك فى البحر".

وكانت وزارة الهجرة قد بدأت فى تفعيل أهداف ومحاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تنفيذًا للتكليفات المباشرة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة، فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2019، وهى المبادرة التى جاءت استكمالا لنجاح الدولة المصرية فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتستهدف توعية الشباب والمرأة للحفاظ عليهم من مهالك هذه الظاهرة السلبية، مع إتاحة البدائل الآمنة للفئات المستهدفة.