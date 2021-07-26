/642177/على-غير-العادة-حالة-ولادة-لطالبة-داخل-لجنة-الامتحان-بالشرقية

انطلقت اليوم امتحانات الثانويه العامة بمحافظة الشرقية لمادة اللغة الانجليزية ، وشهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "الشهيد عاطف السادات" الابتدائية، بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، نقل طالبة إلى المستشفى؛ جراء إصابتها بآلام ما قبل الوضع "طلق ولادة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل حالة ولادةداخل امتحان الثانوية العامة

امتحان الانجليزى اليوم

وفوجئ الموجودين باللجنة بدخول الطالبة "هاجر صلاح أبو العزم محمد" 18 سنة، مُقيمة بقرية "الجوسق" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، في حالة إعياء شديدة من تلك التي تسبق الولادة.

امتحان الثانوية العامة

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف القريبة من المدرسة، وتبين أن الفتاة حامل وعلى وشك أن تضع مولودها الأول.

جرى نقل الطالبة إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما يواصل الفريق الطبي إجراء الفحوصات اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية الولادة.

امتحان الثانوية العامة بالشرقية

وتجدر الاشارة إلى ان مديرية التعليم بالشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا على أن هناك تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز، لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورًا.

ويؤدي 45 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وذلك بالشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك أمام 162 لجنة عامة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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