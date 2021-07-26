/642175/محسن-منصور-يشارك-في-مسلسل-أيام-وبنعيشها-مع-حورية-فرغلي

يشارك الفنان محسن منصور في مسلسل «أيام وبنعيشها» الذي تسعتيد من خلاله الفنانة حورية فرغلي تألقها وثقتها من جديد بعد تعرضها لأزمة نفسية ومرضية حادة بسبب إصابتها بكسر في الأنف.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «أيام وبنعيشها» لحورية فرغلي

يستعد محسن منصور للسفر إلى لبنان لبدء تصوير مشاهده يوم 5 أغسطس المقبل اذ تدور أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها» في 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

حورية فرغلي فتاة شعبية في مسلسل «أيام وبنعيشها»

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث مسلسل «أيام وبنعيشها» دور فتاة شعبية يعجب بها أحد أصحاب المكانة المرموقة بالحارة وهو الفنان رياض الخولي، الذي يقرر الزواج بها رغم فارق العمر بينهما، ويشارك حورية فرغلي في دور البطولة كلا من رياض الخولي، محمود حجازي، و سلوى خطاب، شيري عادل.

محسن منصور يتألق في دراما رمضان 2021

ومن ناحية أخرى عاش الفنان محسن منصور، حالة نشاط فني في الفترة الأخيرة، حيث أنه شارك في الموسم الرمضاني المنقضي ب 4 مسلسلات، وهم: مسلسل «المداح»، بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شارك في مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

بالإضافة إلى مسلسل «وكل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

ومسلسل «كله بالحب» بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودي، هالة فاخر، مصطفى درويش، يوسف عثمان، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبدالحميد.