/642174/رسالة-خاصة-من-قائد-الفراعنة-قبل-مواجهة-أستراليا-بالأولمبياد

وجه أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، رسالة خاصة للجماهير المصرية قبل مواجهة الفراعنة مع أستراليا، والمقررة الأربعاء المقبل، في ختام مرحلة المجموعات ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويستعرض دوت الخليج رسالة قائد المنتخب الأولمبي أحمد حجازي بعد الخسارة من الأرجنتين وتقلص فرصة المنتخب للتأهل للأدوار المتقدمة من دور المجموعات.

وقال حجازي، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "هنقاتل ونلعب لآخر ثانية، وإن شاء الله هنصعد".

ويحتاج الفراعنة للفوز على أستراليا، في ملعب مياجي، من أجل التمسك بحظوظ التأهل للدور التالي.

مشوار مصر في الأولمبياد

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في الأولمبياد، بالتعادل مع إسبانيا دون أهداف، قبل الخسارة أمام الأرجنتين أمس الأحد بهدف دون رد.

ويملك منتخب إسبانيا 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، يليه أستراليا ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الأخير بنقطة واحدة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية