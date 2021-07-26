/642155/تعليق-اللاعبين-التوانسة-في-الدوري-المصري-بعد-قرارات-الرئيس-قيس-سعيد

حرص سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، ووسيم النغموشي وهيثم الجويني لاعبا المقاولون العرب، على توجيه رسالة شكر وتقدير للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

ويستعرض دوت الخليج تعليقات اللاعبين التونيسين في الدوري المصري، على قرار إقالة رئيس الحكومة التونيسية.

ونشر اللاعبون التوانسة صوراً للرئيس التونسي عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام موجهين رسالة شكر إلى قيس سعيد.

هيثم الجويني

نشر الدولي التونسي هيثم الجويني صاحب الثامن والعشرون سنه، مهاجم فريق المقاولون العرب، عبر ستوري صفحته الشخصية فيسبوك، تعليق علي قرار تجميد مجلس النواب التونسي، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.

وسيم النغموشي نشر الدولي التونسي هيثم النغموش لاعب خط الوسط بنادي المقاولون العرب، صورة للرئيس التونسي، وكتب عليهل “شكرا سيادة الرئيس” بعد قرار تجميد مجلس النواب بتونس.

سيف الدين الجزيري نشر الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، عبر ستوري “فيسبوك” صورة للرئيس التونسي وعلق عليها كاتبا “برافو”، بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وبموجب الفضل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيد ، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثّل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، واعتبر أنّ قراراته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية.

تجميد عمل البرلمان التونسي

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري