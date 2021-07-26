/642169/تغادر-المستشفى-خلال-أسبوع-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لياسمين-عبد-العزيز

شهدت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز تطورا جديدا يتجه نحو الإستقرار، بعدما تعرضت لازمة مرضية مفاجأة ألزمتها للخضوع لعملية جراحية ونتيجة خطأ طبي أصيبت بتسمم في الدم دخلت على إثره في غيبوبة لمدة طويلة.

دوت الخليج يكشف أخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن أخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية فقال أنها أصبحت مستقرة الآن ومن المقرر أن تغادر المستشفى إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.

وأوضح عبد الحي أن الفنانة ياسمين عبد العزيز مازالت موجودة في غرفة بمفردها تتلقى العلاج من الفريق المعالج لها لكن ممنوع عنها الزيارات وخلال أيام قليلة سوف تغادر المستشفى.

أمين الأطباء يكشف عقوبة طبيب نشر تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وكان قد كشف دكتور أسامة عبد الحي عن معاقبة أحد الأطباء بسبب نشره تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز دون اذن، فقال عبد الحي خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج «كلمة أخيرة» بأن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء نشر تفاصيل عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز مؤكدا أنه سيتم عرض الشكوى على لجنة آداب المهنة بالنقابة، للتحقيق فيها والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

وأضاف عبد الحي: «ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقي ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافون فورا، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها».

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها

وحرص شقيق ياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور حالة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة".

وأضاف: "وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب".

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.