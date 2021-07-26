/642168/نزيف-على-الأسفلت-إصابة-9-اشخاص-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بطريق-بورسعيد---دمياط
شهد طريق «بورسعيد – دمياط»، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، أصيب 9 أشخاص، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث بورسعيد
أسماء المصابين
استقبل مستشفى الزهور 7 مصابين وهم: اسراء طارق زكريا 19 عامًا، وجيهان عزيز محمد فرحات 45 عامًا، ايناس على ابراهيم 25 عامًا، احلام محمد عبد الحليم 40 عامًا، سارة حامد ابو الريش 23 عامًا، نسرين الزكيم صابر محمد 32 عامًا، وجيهان السيد ابو جمعه 45 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بورسعيد - دمياط».
مستشفى المبرة
كما استقبل مستشفى المبرة 2 مصابين فى نفس الحادث وهما: احمد ربيع عبد العظيم 22 عامًا، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونوال الداودى الداودى ابراهيم 37 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وسحجات، وجارى تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزيف على الأسفلت.. إصابة 9 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" بورسعيد - دمياط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.