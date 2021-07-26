سامح شكرى يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز العلاقات والتنسيق حيال التطورات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار التشاور المستمر مع الأشقاء فى الأردن.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على تويتر صورًا تبرز استقبال الوزير شكرى لنظيره الأردنى.