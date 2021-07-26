البرلمان يحيل 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الاقتراحات على النحو التالى:

1) العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

2) العضو إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

3) العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

4) العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما -محافظة سوهاج.

5) العضوتين سوسن حسنى حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

6) العضو أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحى المرج – محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبى.

7) العضو أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوى على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية – محافظة الدقهلية.

8) العضو السيد الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

9) العضو السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

10) العضو محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

11) الأعضاء وحيد فودة، وأحمد الشناوى، وسامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

12) العضو نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

13) العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة.

14) العضوين السيد سمير، محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

15) العضو نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركزى أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك- محافظة الشرقية.

16) العضو أمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبرى مشاه فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية.

17) العضو مجاهد نصار، بشأن مد مترو الانفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الاسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية.

18) العضوين زكريا حسان، وشعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد مدرسة نيده الإبتدائية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

19) العضو منى عمر، بشأن إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

20) العضو حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوى – محافظة دمياط.

21) العضو أحمد حسن جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

22) العضو ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية – مركز البدارى – محافظة أسيوط.

23) العضو محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستى عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

24) العضو عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات – 15 مايو – محافظة القاهرة.

25) العضو آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

26) العضو السعيد عبد العظيم عمارة، بشأن إنشاء صرف صحى لقرية الشوارفى التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ.

27) العضو زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمرانى لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

28) العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا- حى المرج – محافظة القاهرة.

29) العضو حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء عدد 60 وحدة اسكان بدوى بتجمع قرية أبو صويرة وتجمع الوادى بمدينة رأس سدر- محافظة جنوب سيناء.

30) العضو عادل عامر، بشأن رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

31) العضو جمال فؤاد السيد، بشأن تحسين وإصلاح مداخل مدينة كفر شكر – محافظة القليوبية.

32) العضو سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهرى "مدينة نصر"– محافظة القاهرة.

33) العضو حاتم عبد العزيز، بشأن رصف طريق أبو حسان العواسجة – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

34) العضو الصافى عبد العال، بشأن إعادة تطوير شارع عثمان أباظة "السبع بنات" بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة – محافظة الإسكندرية.

35) العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف مدخل عزبة راشد بطول نحو "2 كم" زمام مركز ميت سلسيل – محافظة الدقهلية.

36) العضو أحمد رمزى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشى البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

37) العضو ميرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمدخل مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

38) العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن ترخيص وتشغيل المخزن الاستراتيجى للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بنى غالب – مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط.

39) العضو درويش مرعى، بشأن تحويل مقر ومبانى المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى تتبع المراكز الطبية المتخصصة.

40) العضو حسن عمر حسنين، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزى- مدينة الخصوص- محافظة القليوبية.

41) العضو محمد عبدالعزيز، بشأن تحويل بنك الدم من تخزينى إلى تجميعى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

42) العضو أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن تدعيم الوحدة الصحية بقرية كوم الأطرون- مركز طوخ- محافظة القليوبية بمركز أسنان مطور، جهاز أشعة تليفزيونية، جهاز أشعة سينية، كشك ولادة، جهاز فحص السمع لحديثى الولادة.

43) العضو مروة هاشم، بشأن تحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبى نموذجى- محافظة الشرقية.

44) العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء نادى رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

45) العضو محمد السعيد عوض، بشأن تنجيل أرض ملعب مركز شباب الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

46) د العضو مجدى محمد الأمير، بشأن إنشاء ملعب بمركز شباب أولاد علم وتحويله من مركز نوعى إلى مركز شباب دائم بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

47) العضو ياسر الهوارى، بشأن إنشاء إدارة شباب بمجلس قروى العسيرات – محافظة سوهاج.

48) العضو أحمد الشريف، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلى – محافظة الإسكندرية.

49) العضو الصافى عبد العال، بشأن إضافة قطعة الأرض من الناحية الشرقية لنادى السيالة الرياضى – محافظة الإسكندرية لإنشاء ملاعب بالصورة المناسبة.

50) العضو الصافى عبد العال، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى لتكون مركز شباب – محافظة الإسكندرية.

51) العضو عبد الباقى تركيا، بشأن توفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية- محافظة الشرقية.

52) العضو محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه مسجد القن الكبير بعزبة القن- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

53) العضو السيد سمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد جمعية تنمية المجتمع المحلى المسمى بالمسجد الصغير على نفقة الوزارة- قرية البجلات- منية النصر- محافظة الدقهلية.

54) العضو أشرف الشبراوى، بشأن سرعة بناء المساجد المغلقة على مستوى الجمهورية وفرشها وعمل الصيانة لها.

55) العضو سامى كامل، بشأن إنشاء مجمع إسلامى متكامل بمسجد الصفا حى التعمير الغربى- مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

56) العضو الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

57) العضو جمال الشورى، بشأن توفير التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات محافظة مطروح.

58) العضو فضية سالم عيد، بشأن بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.

59) العضو عزيز سابق، بشأن تغطية "300م" من ترعة الفلفة الجديدة – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

60) العضو محمود أبو الخير، بشأن تغطية ترعة أم الطبول أمام مجلس مدينة البلينا – محافظة سوهاج.