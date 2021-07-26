صور.. انطلاق احتفالات الإسكندرية بعيدها القومى الـ69

جدة - نرمين السيد - أطلق محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ69، فى موكب زهور على طول الكورنيش ضم أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





ويتضمن الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، سلسلة من الفعاليات منها إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخرى.

وقال الشريف: "إن العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالعاصمة الثانية لمصر، عاصمة الفن والثقافة والحضارة".

وأضاف أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الإسكندرية القومى والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فاعليات الاحتفال بالصورة التى تليق بالمحافظة.

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