ضبط طالب نشر أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

جدة - نرمين السيد - ضبطت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالب، م خ م، بمحافظة قنا لنشره بعض أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.





كانت صفحات الغش الإلكترونى بدأت فى تداول أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية. ونشرت صفحات الغش أجزاء بسيطة من الامتحان، وليس كل الأسئلة، بعد مرور نصف ساعة فقط من الوقت الأصلى. وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه تم التحقق من صحة ورقة الأسئلة المتداولة، وعلاقتها بامتحان اليوم، وجرى ضبط الطالب وبحوزته هاتف محمول وتم تحرير محضر تصوير ونشر وغش ضده.

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