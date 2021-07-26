خسارة جديدة لـ«طائرة» تونس أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو

/642170/خسارة-جديدة-لـطائرة-تونس-أمام-فرنسا-في-أولمبياد-طوكيو

خسر منتخب تونس للكرة الطائرة، اليوم الإثنين، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة أشواط 3-0، في مباراته الثانية بأولمبياد طوكيو. وقدم منتخب تونس، مستويات طيبة في الشوط الأول الذي انتهى بفوز الديوك 25-21 بعد 27 دقيقة من اللعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نسور قرطاج، وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 25-11 بعد 29 دقيقة من اللعب. وحسم منتخب فرنسا، فوزه بالشوط الثالث 25-22. وكان منتخب تونس، قد خسر مباراته الأولى أمام البرازيل، بنتيجة أشواط 3-0 أيضًا.

وسيخوض نسور قرطاج، بعد غد الأربعاء، مباراتهم الثالثة في أولمبياد طوكيو، أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية

منتخب مصر

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم.

وعاد المنتخب الدنماركي بطل العالم لكرة اليد، في أحداث الشوط الثاني ليتقدم على منتخب الفراعنة في نتيجة المباراة، ويحسمها لصالحة بنتيجة 32 مقابل 27، بعد تأخرة في نتيجة اللقاء في الشوط الأول.

تألق أحمد هشام

تألق أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني الأولمبي في المباراة ليهز شباك بطل العالم في عدة مرات في المباراة وبكل ثقة وأريحية، ليحسم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف في أخر لحظات المباراة.