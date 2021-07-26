/642166/علي-زين-نواجه-بعض-المشاكل-في-طوكيو-وخسارة-الدنمارك-سببها-غياب-التوفيق

أكد علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، أن فريقه سعى للفوز على الدنمارك، لكن غياب التوفيق أحيانًا وارتكاب بعض الأخطاء، وراء الهزيمة.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته اللاعب:

وخسر المنتخب المصري، اليوم الإثنين، أمام نظيره الدنماركي، في ثاني مبارياته بالدور الأول لمسابقة كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعدما استهل مسيرته في المسابقة بفوز جيد ومقنع على البرتغال. ويلتقي المنتخب المصري، نظيره البحريني في المباراة الثالثة بالمجموعة بعد غد الأربعاء.

وقال زين "بالطبع كنا نريد الفوز، المباراة كانت جيدة ومن المؤكد أنها كانت ستصبح أفضل لنا لو حققنا الفوز، لكن الهزيمة واردة أيضاً".

وأشار إلى أن غياب التوفيق وارتكاب بعض الأخطاء ساهم في الهزيمة أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم، الذي يجب ألا ترتكب أمامه مثل هذه الأخطاء.

وأضاف "أعتقد أننا كلاعبين أدينا ما علينا في المباراة، سنحاول تصحيح الأخطاء في المباراة القادمة، التي نسعى فيها للفوز على البحرين والتأهل للدور التالي، لأن المباراة القادمة هي مفتاح الصعود".

وأوضح زين أن جميع فرق المجموعة الثانية، التي سيلتقي المنتخب المصري أحدها حال صعوده للدور التالي، بنفس المستوى الجيد. وعن تنظيم الأولمبياد، علق "التنظيم جيد إلى حد ما، ولكن هناك بعض الصعاب حيث نضطر كلاعبين إلى قطع مسافات طويلة نسبيا سيرًا في الطقس الحار للوصول إلى الجيم أو المطعم".

وأختتم حديثة قائلاً "لكن صالات اللعب والتدريب مميزة، وإن كانت صالة التدريب بعيدة نسبيا أيضًا، ولكننا كلاعبين نستطيع التغلب على بعض المشاكل من أجل تحقيق هدفنا".

نتيجة المباراة

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

نتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد، بنتيجة 15 مقابل 14 لصالح الفراعنة، لينهي الشوط الأول بالتقدم.

وعاد المنتخب الدنماركي بطل العالم لكرة اليد، في أحداث الشوط الثاني ليتقدم على منتخب الفراعنة في نتيجة المباراة، ويحسمها لصالحة بنتيجة 32 مقابل 27، بعد تأخرة في نتيجة اللقاء في الشوط الأول.

تألق أحمد هشام

تألق أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني الأولمبي في المباراة ليهز شباك بطل العالم في عدة مرات في المباراة وبكل ثقة وأريحية، ليحسم الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف في أخر لحظات المباراة.

حقق المنتخب الدنماركي الأولمبي لكرة اليد الفوز على المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، في المواجهة السادسة التي تجمع بين المنتخبين في مختلف البطولات، وللمرة الثانية في بطولة الأولمبياد، والتي كانت في أولمبياد 2008