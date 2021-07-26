الميدالية الثالثة للعرب.. «الرشيدي» يفوز ببرونزية رماية السكيت في طوكيو

أحرز الرامي الكويتي عبد الله الرشيدي، الميدالية البرونزية في مسابقة السكيت ضمن رياضة الرماية.

وجمع الرشيدي 46 نقطة ليضمن البرونزية ويمنح العرب ميدالية جديدة في طوكيو.

وأهدى الرشيدي بلاده الكويت، أول ميدالية في منافسات طوكيو 2020.

ورفع الرشيدي عدد ميداليات العرب في أولمبياد طوكية إلى 3 ميداليات بعد فوزه ببرونزية مسابقات رماية السكيت.

وكان أحمد الحفناوي السباح التونسي حصل على الميدالية الذهبية، بينما توج محمد الجندوبي لاعب التايكوندو التونسي بالميدالية الفضية.

وتتم المنافسة في الفرق المختلطة في كل مباراة على مجموعات مكونة من 4 أسهم، بواقع سهمين لكل رامي في كل مجموعة. ويحصل الفريق صاحب أعلى درجات في المجموعة على نقطتين، وعند التعادل يحصل كل فريق على نقطة.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية